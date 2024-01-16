السعودية | توقعات بتشكّل الصقيع في الخليج 365 الشمالية وانخفاض واضح في درجات الحرارة الثلاثاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشير أحدث مخرجات الخرائط الجوية في مركز “طقس العرب”، إلى اندفاع كتلة هوائية باردة نحو الجزيرة العربية اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء)؛ بحيث تزيد برودة الأجواء في مختلف الخليج 365 خاصة مع ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي التفاصيل: يكون الطقس نهار يوم الثلاثاء لطيفًا في مختلف الخليج 365 وباردًا نسبيًّا في الخليج 365 الشمالية، بينما يبقى معتدلًا على سواحل البحر الأحمر، مع ظهور كميات من السحب في بعض الخليج 365، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط في بعض الخليج 365.

وليلًا تنخفض درجات الحرارة الصغرى نسبةً إلى الليالي الماضية، ويكون الطقس باردًا في معظم الخليج 365 وباردًا جدًّا في الخليج 365 الشمالية، وتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي في مرتفعات تبوك شمال المملكة مع توقعات بتشكل الصقيع في أجزاء من الخليج 365 الحدودية الشمالية والمرتفعات الجبلية في منطقة تبوك، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام.