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ناقشا سبل تطوير الرياضات الجليدية بالمملكة.. "ابن جلوي" يجتمع برئيس الاتحاد الدولي للكيرلينج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 

16 يناير 2024, 3:07 مساءً

اجتمع نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، برئيس الاتحاد الدولي للكيرلينج بياو ويلينج، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض بحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة عبدالعزيز باعشن.

وبحث الاجتماع، الاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي للكيرلينج في مجال الرياضات الجليدية، خاصة وأن المملكة مقبلة على استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا 2029).

كما ناقش الاجتماع، تطوير البنية التحتية اللازمة في مجال الألعاب الجليدية، لجذب واستضافة الأحداث الدولية في المملكة، وتنمية الشتوية للناشئين، وتنفيذ برامج تدريبية وتوفير المعدات الرياضية المناسبة لهذه اللعبة، واستكشاف السبل الملائمة لتقديم برامج تدريبية على مستوى رياضيي النخبة، والإشراف على تجهيز المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولات؛ لضمان التزامها بالمعايير الدولية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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