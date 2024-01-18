شكرا لقرائتكم خبر عن سمو وزير الخارجية يلتقي دولة رئيس الوزراء المؤقت لجمهورية باكستان الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، أمس الأربعاء، دولة رئيس الوزراء المؤقت في جمهورية باكستان الإسلامية السيد أنوار الحق كاكر، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية. بحث سبل التعاون بين البلدين وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات التي شهدتها الحدود الباكستانية الإيرانية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.