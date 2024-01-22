السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة قطع المسيجات ودخولهم مناطق محظورة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة قطع المسيجات ودخولهم مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكماة (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات المحددة من المركز لدخول أو عبور الخليج 365 المحمية غرامة تصل إلى(10,000)﷼، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000)﷼ ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة.