السعودية | الأركان والفعاليات في مهرجان الزهور بسيهات تجتذب الأهالي والمقيمين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تجذب الأركان والفعاليات المشاركة في مهرجان الزهور الـ 3 الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف بمتنزه سيهات ويستمر إلى 27 يناير الجاري، المواطنين والمقيمين في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، وذلك للتعرف على أنواع الزهور والنباتات المختلفة والزراعة المائية وطرق العناية والاهتمام فيها.

وأوضح المتخصص في الزراعة مهدي الصنابير، أن المهرجان يختلف عن المهرجانات السابقة حيث يُعرف الزائرين على طرق الزراعة المائية والمميزات لها التي تشمل توفير المياه، والأسمدة، و العمالة، إضافة إلى جودة الثمار، مشيراً إلى أن الزراعة المائية تعد مستقبلًا واعدًا للمجتمعات خصوصًا الخليج 365 التي تكون أرضها مالحة أو أرضًا جبلية حامضية.

بدوره أكَّد المزارع زهير آل دخيل بأن ركن التعريف بالنخلة في المهرجان يعكس أهمية العناية بالنخلة والمشاكل التي تُصيبها، مشيداً بدور وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومجهودها الكبير الذي تقدمه من خلال تطبيق المرشد الزراعي للتوعية بالطرق الصحيحة للزراعة.

كما أشار المزارع سلمان وهيب أن المهرجان أقيم لأجل المجتمع من مواطنين ومقيمين، للتنفيس والترفيه لهم، وقد صُمم بطرق إبداعية واستخدم فيه الإنارة التفاعلية، التي أسهمت في إبراز المهرجان بشكل خلاّب ومختلف عن الدورات السابقة.