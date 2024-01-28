السعودية | درجات حرارة أقل من المعدلات العامة بحدود 2- 4 درجات في الخليج 365 الشمالية وطقس مستقر في مختلف الخليج 365 اليوم

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن درجات حرارة أقل من المعدلات العامة بحدود 2- 4 درجات في الخليج 365 الشمالية وطقس مستقر في مختلف الخليج 365 اليوم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
تشير أحدث الخرائط الجوية في مركز “طقس العرب”، إلى استمرار الطقس المستقر يوم غد الأحد في مختلف مناطق المملكة، مع بقاء الطقس باردًا إلى بارد جدًّا في ساعات الصباح الباكر في الخليج 365 الشمالية ومنطقة تبوك.
وفي التفاصيل: يكون الطقس نهار يوم الأحد باردًا نسبيًّا في الخليج 365 الشمالية، ومعتدلًا في باقي الخليج 365، مع ظهور كميات من السحب المتفرقة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة بوجه عام.
وليلًا يصبح الطقس باردًا في مختلف الخليج 365، وباردًا جدًّا في الخليج 365 الشمالية، مع توقعات بتشكل الصقيع في أجزاء من منطقة تبوك والحدود الشمالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه.