السعودية | درجات حرارة أقل من المعدلات العامة بحدود 2- 4 درجات في الخليج 365 الشمالية وطقس مستقر في مختلف الخليج 365 اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشير أحدث الخرائط الجوية في مركز “طقس العرب”، إلى استمرار الطقس المستقر يوم غد الأحد في مختلف مناطق المملكة، مع بقاء الطقس باردًا إلى بارد جدًّا في ساعات الصباح الباكر في الخليج 365 الشمالية ومنطقة تبوك.

وفي التفاصيل: يكون الطقس نهار يوم الأحد باردًا نسبيًّا في الخليج 365 الشمالية، ومعتدلًا في باقي الخليج 365، مع ظهور كميات من السحب المتفرقة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة بوجه عام.