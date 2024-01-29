تراند اليوم : بالفيديو... قصف إسرائيلي على موقع للحرس الثوري الإيراني في دمشق ووقوع قتلى ومصابين

صحيفة الخليج 365: استهدفت غارة صاروخية مجمعا في منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن القصف استهدف موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن شخصين قتلا وأصيب عدد آخر في ضربات قرب مقام السيدة زينب في سوريا.

وقال مدير الخليج 365 السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لسكاي نيوز عربية إن "انفجارات عنيفة دوت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق تعتبر أحد مقرات ميليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وسط انطلاق الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري في محاولة للتصدي للصواريخ، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية".