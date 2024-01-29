تراند اليوم : أول تعليق من "الغذاء والدواء" على فيديو العثور على حشرات وكائنات غريبة داخل كيس شاي

صحيفة الخليج 365: ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على سؤال لأحد المواطنين بشأن صحة الفيديو المتداول لشخص يتفحّص محتويات أحد أكياس الشاي تحت المجهر.

وقالت الهيئة أنها تتابع المنتجات المتداولة في السوق للتحقق من مأمونيتها، وسحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح وإصدار العقوبات في حق المخالفين وسحب المنتجات المخالفة.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن المنتجات المشكوك فيها أو التي تسببت في حدوث أعراض جانبية للمستهلكين.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا فيديو لشخص يقوم بفحص كيس شاي تحت المجهر، ورصد شوائب وحشرات، وكائنات غريبة لا ترى بالعين المجردة تتحرك داخل كيس الشاي.