انت الان تتابع "الوضع معقد وحساس للغاية".. الصين تحذر من دوامة انتقام في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 11:22 صباحاً

حذّرت الصين اليوم (الثلاثاء) من دوامة انتقام في الشرق الأوسط، بعدما توعّدت الولايات المتحدة بالرد على هجوم بطائرة مسيّرة أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في قاعدة في الأردن واتّهمت فصائل مدعومة من إيران بتدبيره. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين: "أخذنا علمًا أيضا بأن إيران أعلنت أنه لا علاقة لها بالهجوم"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف: "نأمل بأن تبقى جميع الأطراف المعنية هادئة وتحافظ على ضبط النفس؛ لتجنّب السقوط في دوامة انتقام وتجنّب مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي". ولفت إلى أن الوضع في الشرق الأوسط حاليًا معقّد وحساس للغاية. وهذه المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أميركيون في المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل نحو أربعة أشهر. وأثار الهجوم مخاوف من تصعيد إضافي في النزاع.

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