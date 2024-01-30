"إرادة الرياض" يحتفي بموظفيه المتقاعدين تقديرًا لجهودهم في خدمة المرضى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 11:29 صباحاً

نظم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض حفل تكريم لموظفيه المتقاعدين، نظير سنوات البذل والعطاء التي بذلوها في خدمة المرضى وأسرهم والمجتمع. وأُقيم الحفل بحضور المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشبب الأحمري ومشاركة القيادات والموظفين والموظفات، تقديرًا للجهود التي بذلوها في خدمة المرضى بكل إخلاص وتفانٍ ومحبة، وكذلك بصفتهم جزءًا من النجاح والتميز الذي تحقق للمجمع خلال السنوات التي قضوها فيه. وتضمن الاحتفال الذي أقيم في القاعة الكبرى بالمجمع استعراضًا لأبرز الإنجازات والأرقام التي تحققت خلال العام 2023، والتي أكدت على حجم الجهود التي بذلت في خدمة المستفيدين، كما تضمن لقاءً مفتوحاً للقيادات مع الموظفين، تم خلاله تبادل الكثير من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء واستعراض أبرز الخطط والأهداف المستقبلية التي يسعى المجمع لتحقيقها، والإجابة على أهم الأسئلة التي تهم موظفي المجمع.

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