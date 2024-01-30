نائب أمير الشرقية ينوه بدور الإعلام في نقل الصورة الإيجابية للمملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 12:25 مساءً

التقى نائب أمير الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز اليوم، مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية خالد بن سعد السديري. وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء على دور الإعلام ورسالته المهمة في تثقيف المجتمعات ونقل الرسائل الإيجابية عن المملكة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى ضرورة تطوير أدواته والاستفادة من الإمكانيات المتاحة والبنية التقنية المتطورة. بدوره، رفع "السديري" شكره لنائب أمير المنطقة الشرقية على متابعته لسير أعمال فرع الوزارة في المنطقة وتشجيعه المستمر.

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