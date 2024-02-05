انت الان تتابع محافظ الزلفي يلتقي أعضاء جمعية "غدق" لسقيا الماء ويطلع على أهدافها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 7:50 مساءً

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، بمكتبه في ديوان المحافظة، رئيس جمعية "غدق" لسقيا الماء الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر، وعددًا من أعضائها، وذلك بعد قرار تأسيسها. واستمع محافظ الزلفي خلال اللقاء لشرح موجز عن أهدافها ورؤاها، متمنيًا لها وللقائمين عليها العون والتوفيق في تحقيق أهدافها. وأعرب أعضاء الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الزلفي لدعمه ورعايته للجمعية، معتبرين توجيهاته عونًا لهم بعد الله في تحقيق أهداف الجمعية. يُذكر أن من أهم أهداف جمعية "غدق" لسقيا الماء نشر الوعي والثقافة عن أهمية وكيفية المحافظة على الموارد المائية، وتقديم الخدمات، وإيصال المياه للبيوت وسقيا المساجد، إضافة إلى التأهيل والتدريب وتطوير القدرات في مجال التنمية المائية.

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