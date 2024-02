شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والبحرين.. مستوى عالٍ من التنسيق والرؤى المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

يعكس انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض برئاسة وليي عهد البلدين -حفظهما الله- حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة منجزات المجلس في مختلف المجالات.وشهدت العلاقات بين المملكة والبحرين مستوى عالٍ من التنسيق والتوافق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة، وروابط الأخوة والقربى التي تجمع شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي، وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والعديد من المنظمات والمحافل الإقليمية والعالمية. في إطار الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكة والبحرين، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظهما الله، أُنشئ مجلس التنسيق السعودي البحريني في يوليو 2019، ليسهم في تعميق التعاون والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات. وأسهم توافق رؤيتي البلدين للعام 2030، في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتجلى ذلك في رفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق السعودي البحريني في أكتوبر من العام 2021 ليصبح برئاسة صاحبي السمو الملكي وليي العهد للبلدين الشقيقين، ما يعكس حجم الطموحات والأهداف المشتركة المرجوة.أسهم جسر الملك فهد الرابط بين المملكتين في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، وساعد في تطور قطاعات السياحة والترفيه والتجارة في مملكة البحرين، وسهل إنفاذ توجيهات قيادتي البلدين حيال تفعيل سبل تنمية التبادل التجاري وإزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي بين البلدين.ويتطلع البلدان لأن يسهم انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وفق مستهدفات المجلس وبما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ويدعم جهود تحقيق رؤيتي البلدين للعام 2030.