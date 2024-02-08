شكرا لقرائتكم خبر عن صور| 100 مرض روماتيزمي في المملكة.. والذئبة الحمراء الأكثر انتشارًا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل



وأشارت إلى أن هناك ربط للذكاء الاصطناعي وأمراض الروماتيزم وهذا يساعد على التشخيص بشكل دقيق يصل حتى 99% ولا غنى عن الطبيب، أما عن نسبة المصابين في المملكة بأمراض الروماتيزم، أشارت إلى أن أمراض الروماتيزم تصل إلى 100 مرض، فمثلا نسبة الإصابة بمرض الروماتيويد في المملكة 1% والنقرص كثير بنسب تصل من 8-10%، وبحسب السن وخشونة المفاصل لمن أعمارهم تتعدى ال 60 عام نسب تقريباً 50% في المملكة، وخشونة المفاصل يجب يقوم المريض بتمارين معينة وتخفيف الوزن والإقلاع عن الدخان وتحسين نمط الحياة. موضوعات المؤتمر وأوضحت الدكتورة حنان الريس، أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ب 20 ساعة تعليمية طبي مستمر للمؤتمر الرئيسي، و16 ساعة لورش العمل المصاحبة، ويضم متحدثين من داخل المملكة وخارجها، وسيناقش موضوعات تتعلق بمختلف الأمراض الروماتيزمية التي تصيب الكبار والأطفال مثل الذئبة الحمامية، وأمراض الأنسجة الضامة، والتهاب المفاصل الرثوي، والتهابات العمود الفقري الروماتيزمية، والتهابات الأوعية الدموية، ومرض ”بهجت“، وحمى الأمراض الشبيهة، وتأثير الروماتيزم على أعضاء الجسم المختلفة وأمراض هشاشة العظام.



وكشفت رئيسة الجمعية، عن مسابقة علمية بين الأطباء المقيمين في مختلف مناطق المملكة، تحت إشراف الجمعية السعودية للروماتيزم. ويصاحب الكونجرس الروماتيزم معرض للشركات الطبية المختلفة. كما سيتم مناقشة أكثر من 130 ورقة علمية وملصق بحثي خلال أيام المؤتمر. الذئبة الحمراء أكثر انتشارًا في الشرقية

فيما أوضحت استشارية أمراض روماتيزيمة واختصاصية ذئبة حمراء، الدكتورة خولة الغانم، أن مرض الذئبة الحمراء هو مرض رماتيزمي مناعي متعدد الوجوه، وممكن يظهر على الجلد أو يسبب فشل كلوي، وعادة هو من الأمراض المهمة في أمراض الروماتيزم حيث، أن البحث عن علاجه بشكل مستمر، والأن علاجات تسيطر عليه ولا تتخلص منه، ولا توجد نسب معينة في المملكة ولكنه في المنطقة الشرقية أكثر من غيره في مناطق المملكة، لأسباب قد تكون زواج الأقارب والعوامل البيئية المختلفة، وهو غير معلوم السبب فهو عبارة عن أمراض مجمعة من عوامل بيئية وتوتر مع فيروسات، وتجتمع مع بعضها بوجود أي مسبب يظهر المرض.

فيما ذكر استشاري أمراض المفاصل الروماتيزم ووكيل كلية الطب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وعضو الجمعية، الدكتور وليد حافظ، أن أمراض المفاصل والروماتيزم يتناول علاجها هذا الملتقى، ويتم تبادل الخبرات بين المختصين، منوهًا بأن النقلة النوعية التي أحدثها الملتقى من دورته الأولى حتى العاشرة، هي نقلة طبية في عالم الروماتيزم، فمثلًا مرض الروماتيود يتم الآن تشخصيه فقط عن طريق الأعراض والأجسام المضادة التي تلاحظ في المرضى وهذا تطور نوعي في هذ المجال وهو مرض مناعي. أدوية أمراض الروماتيزم وقال استشاري أمراض الروماتيزم من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، الأستاذ الدكتور سامي بحلس: "أننا نتواجد في هذا المؤتمر العاشر لبحث سبل علاج أمراض الروماتيزم، وساقدم ورقة علمية عن مرض الروماتيود بعنوان (هل الاستمرار في جرعة الأدوية عند استقرار مرض الروماتيود؟ أو البدء في إنقاص وتقليل جرعة الأدوية للمرضى المستقرين عند نشاط المرض؟)، ولدينا علاجات كثيرة لمرضى هذا المرض، ويستطيع المصابون بالمرض العيش بطريقة صحية، والأدوية متوفرة في جميع الصيدليات".

جاء ذلك في انطلاق الموتمر السنوي العاشر للجمعية السعودية للروماتيزم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور محافظ الخبر سليمان الثنيان، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور فارس الهمزاني، وعدد من الأطباء والمختصين من خارج وداخل المنطقة الشرقية والمملكة والذي يستمر مدة أربعة أيام انطلقت امس ورش العمل وتم الافتتاح الرسمي اليوم الخميس بالخبر بمشاركة الجمعيات العلمية المحلية والدولية وبمشاركة أكثر من 70 متحدثًا ورؤساء جلسات وتنظمه الجمعية السعودية للروماتيزم.

الدمام - شريف احمد - ذكرت استشاري أمراض الروماتيزم رئيس الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان الريس، أنه مع انطلاق المؤتمر الدولي العاشر للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم وكل عام، نجد تطورًا في الأدوية والأبحاث السعودية، والأن لدينا اكثر من 120 ملصق بحثي، بعد أن كانت لا تتعدى 20 بحث، وهذا انعكس على المستوى المقدم من قبل الباحثين والمبتكرين.وأشارت إلى أن هناك ربط للذكاء الاصطناعي وأمراض الروماتيزم وهذا يساعد على التشخيص بشكل دقيق يصل حتى 99% ولا غنى عن الطبيب، أما عن نسبة المصابين في المملكة بأمراض الروماتيزم، أشارت إلى أن أمراض الروماتيزم تصل إلى 100 مرض، فمثلا نسبة الإصابة بمرض الروماتيويد في المملكة 1% والنقرص كثير بنسب تصل من 8-10%، وبحسب السن وخشونة المفاصل لمن أعمارهم تتعدى ال 60 عام نسب تقريباً 50% في المملكة، وخشونة المفاصل يجب يقوم المريض بتمارين معينة وتخفيف الوزن والإقلاع عن الدخان وتحسين نمط الحياة.وأوضحت الدكتورة حنان الريس، أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ب 20 ساعة تعليمية طبي مستمر للمؤتمر الرئيسي، و16 ساعة لورش العمل المصاحبة، ويضم متحدثين من داخل المملكة وخارجها، وسيناقش موضوعات تتعلق بمختلف الأمراض الروماتيزمية التي تصيب الكبار والأطفال مثل الذئبة الحمامية، وأمراض الأنسجة الضامة، والتهاب المفاصل الرثوي، والتهابات العمود الفقري الروماتيزمية، والتهابات الأوعية الدموية، ومرض ”بهجت“، وحمى الأمراض الشبيهة، وتأثير الروماتيزم على أعضاء الجسم المختلفة وأمراض هشاشة العظام.وكشفت رئيسة الجمعية، عن مسابقة علمية بين الأطباء المقيمين في مختلف مناطق المملكة، تحت إشراف الجمعية السعودية للروماتيزم. ويصاحب الكونجرس الروماتيزم معرض للشركات الطبية المختلفة. كما سيتم مناقشة أكثر من 130 ورقة علمية وملصق بحثي خلال أيام المؤتمر.فيما أوضحت استشارية أمراض روماتيزيمة واختصاصية ذئبة حمراء، الدكتورة خولة الغانم، أن مرض الذئبة الحمراء هو مرض رماتيزمي مناعي متعدد الوجوه، وممكن يظهر على الجلد أو يسبب فشل كلوي، وعادة هو من الأمراض المهمة في أمراض الروماتيزم حيث، أن البحث عن علاجه بشكل مستمر، والأن علاجات تسيطر عليه ولا تتخلص منه، ولا توجد نسب معينة في المملكة ولكنه في المنطقة الشرقية أكثر من غيره في مناطق المملكة، لأسباب قد تكون زواج الأقارب والعوامل البيئية المختلفة، وهو غير معلوم السبب فهو عبارة عن أمراض مجمعة من عوامل بيئية وتوتر مع فيروسات، وتجتمع مع بعضها بوجود أي مسبب يظهر المرض.فيما ذكر استشاري أمراض المفاصل الروماتيزم ووكيل كلية الطب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وعضو الجمعية، الدكتور وليد حافظ، أن أمراض المفاصل والروماتيزم يتناول علاجها هذا الملتقى، ويتم تبادل الخبرات بين المختصين، منوهًا بأن النقلة النوعية التي أحدثها الملتقى من دورته الأولى حتى العاشرة، هي نقلة طبية في عالم الروماتيزم، فمثلًا مرض الروماتيود يتم الآن تشخصيه فقط عن طريق الأعراض والأجسام المضادة التي تلاحظ في المرضى وهذا تطور نوعي في هذ المجال وهو مرض مناعي.وقال استشاري أمراض الروماتيزم من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، الأستاذ الدكتور سامي بحلس: "أننا نتواجد في هذا المؤتمر العاشر لبحث سبل علاج أمراض الروماتيزم، وساقدم ورقة علمية عن مرض الروماتيود بعنوان (هل الاستمرار في جرعة الأدوية عند استقرار مرض الروماتيود؟ أو البدء في إنقاص وتقليل جرعة الأدوية للمرضى المستقرين عند نشاط المرض؟)، ولدينا علاجات كثيرة لمرضى هذا المرض، ويستطيع المصابون بالمرض العيش بطريقة صحية، والأدوية متوفرة في جميع الصيدليات".جاء ذلك في انطلاق الموتمر السنوي العاشر للجمعية السعودية للروماتيزم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور محافظ الخبر سليمان الثنيان، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور فارس الهمزاني، وعدد من الأطباء والمختصين من خارج وداخل المنطقة الشرقية والمملكة والذي يستمر مدة أربعة أيام انطلقت امس ورش العمل وتم الافتتاح الرسمي اليوم الخميس بالخبر بمشاركة الجمعيات العلمية المحلية والدولية وبمشاركة أكثر من 70 متحدثًا ورؤساء جلسات وتنظمه الجمعية السعودية للروماتيزم.