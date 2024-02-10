شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب كثيف على عدة مناطق اليوم.. وتوقعات بأمطار غزيرة هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
ولفت إلى أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.
الإنذار البرتقالي - #منطقة_الرياض - #الدرعية #العاصمة_الرياض ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 10, 2024
للتفاصيل https://t.co/bNp4mMMXcm #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/TqWq6yiRkA
أجواء البحر وحركة الموج
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وقال التقرير: "فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج".
أمطار على ينبع والرايس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت من أمطار أمطار خفيف على ينبع والرايس تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة ال11 صباحًا.
أمطار غزيرة على الخليج
من جهة أخرى قال خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، من يومي الاثنين الثاني من شعبان والثلاثاء الثالث من شعبان 1445هـ الموافق 12 و13 فبراير 2024 ، سيشهدان كميات هائلة من الأمطار بحيث تشكل فيضانات محلية وشيول قوية على.
وتوقع هطول أمطار من غزيرة إلى غزيرة جدا ورياح وحبات برد بالدرجة الأولى، أما قطر والبحرين بالدرجة الثانية وامطار متوقعة من شبه غزيرة إلى غزيرة وحبات برد وسيول ورياح والمنطقة الشرقية من المملكة والكويت، ومتوقع أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد ورياح مع سيول.
وقال خبير الأرصاد زياد الجهني، إن حزامًا واسعًا من السحب الممطره يؤثر على منطقتي مكة والباحة، لافتًا إلى أنه يمتد حتى مناطق القصيم والرياض والحدود الشمالية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر اندفاع الحزام باتجاه المنطقة الشرقية والكويت وقطر والبحرين لاحقاً
وأوضح أن توقعات الأمطار على دولتي الإمارات وعُمان ملفته خلال الـ72 ساعة القادمة.