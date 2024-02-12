محافظ المجمعة يرعى الاحتفال بـ"يوم التأسيس" في "ابتدائية الزبير" بتمير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 8:11 مساءً

رعى محافظ المجمعة المكلف خالد بن محمد البابطين اليوم الاثنين 1445/8/2 احتفال يوم التأسيس المقام في مدرسة الزبير بن العوام الابتدائية بمركز تمير. واشتمل الاحتفال على عدد من الفعاليات التي استلهمت روح المناسبة الوطنية العزيزة . يُشار إلى أنه كان في استقبال محافظ المجمعة لدى وصوله رئيس مركز تمير منصور بن سليمان العساف، ومدير إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.

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