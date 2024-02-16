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عبر "أبشر أعمال".. "الدفاع المدني" يقدم خدمات جديدة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال) عديدًا من الخدمات التي تتيح للمواطنين والمقيمين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة.
ويأتي ذلك ضمن حلولها الرقمية للمستفيدين من الأفراد والمستثمرين دون الحاجة إلى مراجعة مقارها عبر بوابة "سلامة". للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

خدمات الدفاع المدني

وتأتي خدمة توحيد المدد الزمنية لرخصة البلدية وتصريح الدفاع المدني، لتمكين المستثمر من إصدار رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني بالمدة نفسها بصلاحية تمتد لأكثر من سنة، ولا تزيد على خمس سنوات.
إضافة إلى خدمة إصدار رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني للأنشطة المتجانسة"، وهي خدمة تتيح للمستثمر إصدار رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني لأكثر من نشاط في رخصة واحدة وبإجراء واحد.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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