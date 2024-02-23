شكرا لقرائتكم خبر عن جواثا.. فارسات الخيول العربية يتألقن في احتفالات يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت مدينة جواثا السياحية بيوم التأسيس بتنظيم مهرجان ضم العديد من الفعاليات التي تجسد عراقة المملكة وتاريخها العريق.

وتضمن المهرجان مسيرة لفارسات الخيول العربية حاملات أعلام التأسيس، في لوحة وطنية عبرت عن الفخر والاعتزاز بالوطن.

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وشهد المهرجان أيضًا استعراضات لفارسات الخيول العربية أظهرت مهاراتهن العالية في الفروسية، كما قُدمت عروض الفلكلورات الشعبية التي تُجسد ثقافة المملكة وتراثها العريق.

أركان متنوعة

وتضمن المهرجان العديد من الأركان المتنوعة، منها ركن الصقور العربية، وركن استديو التأسيس، وخيمة التأسيس للأطفال، والتي حظيت بإقبال كبير من الزوار.

وأشاد الحضور بجهود اللجنة القائمة على تنظيم هذا المهرجان، الذي جسّد روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، وعبّر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.

وأعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المهرجان، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في تعزيز روح الوحدة الوطنية، والتذكير بإنجازات الأجداد وتضحياتهم في سبيل بناء الوطن.

مناسبة تاريخية مهمة

وأوضح الحضور أن يوم التأسيس مناسبة تاريخية مهمة، تُجسد مسيرة المملكة منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، وتؤكد رسوخ قيمها ومبادئها الراسخة.

وشددوا على أهمية نقل إرث يوم التأسيس إلى الأجيال القادمة، وتعريفهم بتاريخ المملكة العربية السعودية المجيد، وإلهامهم للاستمرار في مسيرة البناء والعطاء.

