انت الان تتابع 76 مهمة نفذها إسعاف المنية في الأسبوع الماضي.. بتمويل "إغاثي الملك سلمان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 فبراير 2024, 12:47 مساءً

يواصل إسعاف "سبل السلام" في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية. وتم تنفيذ 76 مهمة خلال الأسبوع الماضي تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من المستشفيات وإليها، استفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المستضيف. ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

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