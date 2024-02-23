شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| شملت مصاحف نادرة وكتب.. كنوز غالية تملأ معرض المخطوطات والوثائق الأحسائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حظي معرض المخطوطات والوثائق الأحسائية الأول، الذي تقيمه الجمعية التاريخية السعودية بالتعاون مع اللجنة العلمية، بقلعة أمانة الأحساء، بأقبال كبير من الزوار وإشادة بما يحتويه من وثائق ومخطوطات وصفت بالكنوز الكبيرة، بمشاركة أكثر من ثلاثين مشاركًا توزعت أعمالهم على مخطوطات في التفسير والحديث والفقه والطب والفلك والتاريخ.
وبلغ عدد الوثائق أكثر من ثلاثمائة وثيقة، تنوعت بين الوثائق الشرعية كالمبايعة، والوصية والأوقاف، ووثائق تجارية من بيع وشراء اللؤلؤ والأحجار الكريمة ومن سداد دين وأجرة.
وتابع: "إن هذا الملتقى يحتوي على نوادر من مخطوطات المملكة العربية السعودية، وهذه المخطوطات والوثائق التي توجد لدى الأهالي تعتبر كنوز، والذين قدموها لنا ووجدنا فيها الكثير من المخطوطات النادرة، وخاصة ما يتعلق باللغة العربية بالإضافة إلى المذاهب الفقهية ووثائق الأسر الخاصة بالمبيعات والتملكات، وهذه الوثائق والمبيعات الموجودة لدى الأسر تحكي لنا التاريخ الاجتماعي والتاريخ الثقافي والعائلي لأهالي المنطقة، التي قصرت كتب التاريخ في الحديث عنها، فهذه تعتبر مصادر مهمة من مصادر دراسة تاريخ المنطقة يتم فتحها الآن أمام الباحثين، وبإذن الله سيتولى هذا المعرض معارض أخرى، تسهم في إتاحة المزيد من الوثائق والمزيد من المخطوطات للأسر".
وقال د. المخيزيم: "من أبرز النوادر الموجودة في هذا المعرض، كتب خاصة باللغة العربية بالإضافة إلى مصاحف نادرة جدًا بعضها مكتوب بماء الذهب، بالإضافة إلى مصحف مكتوب على سعف النخيل ومجلد تجليد فاخر، كان يستخدمه الأهالي للقراءة، وحظي هذا المصحف بأقبال بالغ من قبل الزوار لأنه طريقة مميزة لحفظ القران الكريم والاعتناء به، فتميزت المخطوطات الموجودة في هذا المعرض بأنها من مجهودات الأهالي وحافظوا عليها طوال هذه السنين بمجهوداتهم الذاتية وهذا امر يذكر ويشكر لهم".
وأضاف"الملا": "نعني بالمخطوطات وهي الكتب القديمة التي كتبت بأيدي المؤلفين من علماء الأحساء، أو نسخت عن طريق علماء الأحساء لكتب إسلامية في اللغة العربية، كما يزخر المعرض بالوثائق التي أبرمها قضاة الأحساء للمبيعات وللوثائق القديمة المتعلقة بالأوقاف والحجج القديمة في أملاك الناس في الأحساء، كما يزخر المعرض بأقدم وثيقة كتبت في القرن التاسع للهجرة، وتحديدًا في سنة 810 للهجرة، ضمن مخطوطات مكتبة القبة الشرعية".
وتابع "الملا": "رؤية ولي العهد ترتكز في أساسها على التاريخ تاريخ هذه البلاد المباركة، منذ عهد المؤسس الإمام محمد بن سعود وحتى وقتنا الحاضر، ولا شك أن هذه الوثائق والمخطوطات أكبر دليل تاريخي ملموس، للدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، بما تزخر به من معلومات تاريخية لحكام وقضاة وأهالي الأهالي، ومعلومات تاريخية تجدها في كل وثيقة من هذه الوثائق المتنوعة".
وتابع: "وحرصت على وضع الوثيقة في كتيب وقمت بعملية التجزئة، بحيث أن كل محتوى مقابلها منوها أن هذه الوثيقة قد تعد أطول وثيقة خليجة".
وأشار إلى أنه سأل الباحثين ممن يعرفهم بالخليج، وأفادوه أنهم لم يقفوا على وثيقة طولها أربعة أمتار من قبل، وأيضا الوثيقة ذكرت معلومات أخرى عن زراعة الأرز الأحسائي، وهو يصل إلى 500 سنة وهذه الوثيقة تثبت.
وبلغ عدد الوثائق أكثر من ثلاثمائة وثيقة، تنوعت بين الوثائق الشرعية كالمبايعة، والوصية والأوقاف، ووثائق تجارية من بيع وشراء اللؤلؤ والأحجار الكريمة ومن سداد دين وأجرة.
مصادر مهمة لدراسة تاريخ المنطقةوأوضح رئيس الجمعية التاريخية السعودية د. سامي بن سعد المخيزيم لليوم: "إن معرض الوثائق والمخطوطات الأحسائية الأول هي فكرة نبعت في الأساس من أبناء الأحساء بعد تداولها فيما بينهم، وقد عرضت هذه الفكرة على الجمعية التاريخية السعودية، والتي رحبت كثيرا بها، وهذا يعتبر من ضمن أهداف الجمعية التاريخية السعودية، وهو المساعدة على إقامة الملتقيات التاريخية وتحكيمها والإفادة من المنهجية الأكاديمية في الأبحاث التاريخية والواقع".
وتابع: "إن هذا الملتقى يحتوي على نوادر من مخطوطات المملكة العربية السعودية، وهذه المخطوطات والوثائق التي توجد لدى الأهالي تعتبر كنوز، والذين قدموها لنا ووجدنا فيها الكثير من المخطوطات النادرة، وخاصة ما يتعلق باللغة العربية بالإضافة إلى المذاهب الفقهية ووثائق الأسر الخاصة بالمبيعات والتملكات، وهذه الوثائق والمبيعات الموجودة لدى الأسر تحكي لنا التاريخ الاجتماعي والتاريخ الثقافي والعائلي لأهالي المنطقة، التي قصرت كتب التاريخ في الحديث عنها، فهذه تعتبر مصادر مهمة من مصادر دراسة تاريخ المنطقة يتم فتحها الآن أمام الباحثين، وبإذن الله سيتولى هذا المعرض معارض أخرى، تسهم في إتاحة المزيد من الوثائق والمزيد من المخطوطات للأسر".
نوادر المصاحف وكتب اللغة العربيةوأكمل د. المخيزيم: "هذه الفكرة سوف تتكرر وهناك أفكار جديدة لهذا المعرض سيتم تطويرها، بالإضافة إلى أن هذه الوثائق والأسر التي أفادتنا بهذه المخطوطات، اقترحت علينا أخذ صور طبق الأصل منها، بالإضافة إلى القيام بعرضها بمناطق المملكة المختلفة، والتعريف بها والتعريف بما تضمه هذه المنطقة من عمق تاريخي كبير جدًا في ظل حكومتنا الرشيدة".
وقال د. المخيزيم: "من أبرز النوادر الموجودة في هذا المعرض، كتب خاصة باللغة العربية بالإضافة إلى مصاحف نادرة جدًا بعضها مكتوب بماء الذهب، بالإضافة إلى مصحف مكتوب على سعف النخيل ومجلد تجليد فاخر، كان يستخدمه الأهالي للقراءة، وحظي هذا المصحف بأقبال بالغ من قبل الزوار لأنه طريقة مميزة لحفظ القران الكريم والاعتناء به، فتميزت المخطوطات الموجودة في هذا المعرض بأنها من مجهودات الأهالي وحافظوا عليها طوال هذه السنين بمجهوداتهم الذاتية وهذا امر يذكر ويشكر لهم".
كنوز أحسائية تاريخيةوقال أ. د. عبد الإله الملا، الأستاذ بجامعة الملك فيصل: "المعرض الأول للوثائق والمخطوطات الأحسائية وهو الذي يسلط الضوء على الكنوز التاريخية التي تتمتع بها الأحساء بمكاتباتها الخاصة، وهذا المعرض ينقسم إلى 33 مشاركة للمكتبات الاهلية في المخطوطات والوثائق الاحسائية".
وأضاف"الملا": "نعني بالمخطوطات وهي الكتب القديمة التي كتبت بأيدي المؤلفين من علماء الأحساء، أو نسخت عن طريق علماء الأحساء لكتب إسلامية في اللغة العربية، كما يزخر المعرض بالوثائق التي أبرمها قضاة الأحساء للمبيعات وللوثائق القديمة المتعلقة بالأوقاف والحجج القديمة في أملاك الناس في الأحساء، كما يزخر المعرض بأقدم وثيقة كتبت في القرن التاسع للهجرة، وتحديدًا في سنة 810 للهجرة، ضمن مخطوطات مكتبة القبة الشرعية".
وتابع "الملا": "رؤية ولي العهد ترتكز في أساسها على التاريخ تاريخ هذه البلاد المباركة، منذ عهد المؤسس الإمام محمد بن سعود وحتى وقتنا الحاضر، ولا شك أن هذه الوثائق والمخطوطات أكبر دليل تاريخي ملموس، للدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، بما تزخر به من معلومات تاريخية لحكام وقضاة وأهالي الأهالي، ومعلومات تاريخية تجدها في كل وثيقة من هذه الوثائق المتنوعة".
أطول وثيقة في الأحساء والخليجوقال أحمد الجعفري مؤلف وباحث: "تعد الوثائق أهم المصادر التاريخية لأي مجتمع، ولذلك يقال لا تاريخ بدون وثائق، فالوثائق أكثر دقة ومصداقية من الكتاب، وهنا بالمعرض لدي أطول وثيقة أحسائية وطولها أربعة أمتار، بتاريخ 962 هجري، وهي خاصة بمسجد الفاتح، وهذه الوثيقة تحدثت عن أمور مهمة، منها سوق القيصرية القديم".
وتابع: "وحرصت على وضع الوثيقة في كتيب وقمت بعملية التجزئة، بحيث أن كل محتوى مقابلها منوها أن هذه الوثيقة قد تعد أطول وثيقة خليجة".
وأشار إلى أنه سأل الباحثين ممن يعرفهم بالخليج، وأفادوه أنهم لم يقفوا على وثيقة طولها أربعة أمتار من قبل، وأيضا الوثيقة ذكرت معلومات أخرى عن زراعة الأرز الأحسائي، وهو يصل إلى 500 سنة وهذه الوثيقة تثبت.