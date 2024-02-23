السعودية | رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس مجلس الشورى العماني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر إقامته بالعاصمة الأذربيجانية باكو, رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة الشيخ خالد بن هلال المعولي , وذلك على هامش رئاسة معاليه وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي، والجلسة رقم (14) للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في جمهورية أذربيجان.

وأكد الجانبان خلال الاستقبال عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

كما جرى بحث العلاقات البرلمانية بين المجلسين، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع البرلماني الآسيوي، كما تم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.