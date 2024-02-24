السعودية | بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة مركز الأطراف الصناعية في تعز يقدم خدماته الطبية لـ 410 مستفيدين خلال شهر يناير الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز، خدماته الطبية المتنوعة لـ 410 مستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يناير 2024 م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 1.688 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 64% ونسبة الإناث 36%، بينما شكلت نسبة النازحين 10% والمقيمين 90% من إجمالي المستفيدين, وتوزعت الخدمات التي حصلوا عليها بين تسليم وقياس وصيانة أطراف صناعية، إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.