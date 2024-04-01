شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يناقش القضايا المشتركة مع السفير الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. العلاقات الثنائية واستقبل نائب وزير الخارجية، أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.