شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه الوطني.. مختصون لـ "اليوم": المشي يكافح العديد من الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم" بمناسبة اليوم الوطني للمشي، الموافق لليوم 3 أبريل يقلل من احتمالات الإصابة بالسمنة ويرفع معدلات الأيض، مما يسهم في الحفاظ على وزن صحي. فوائد رياضة المشي وقال عضو جمعية مشاة الطائف

وأضاف: وللمشي فوائد المشي لا تقتصر على اللياقة البدنية فحسب، بل تتعداها لتشمل العديد من الجوانب الصحية والنفسية، ويعزز المشي اللياقة البدنية ويساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



وتابع: كما يعمل المشي على تعزيز صحة العظام والمفاصل ويقلل من خطر هشاشة العظام وتآكل المفاصل، بالإضافة إلى ذلك، يلعب المشي دورًا هامًا في مكافحة العديد من الأمراض المزمنة، إذ يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بداء السكري.

أيضا يقلل من احتمالات الإصابة بالسمنة ويرفع معدلات الأيض، مما يسهم في الحفاظ على وزن صحي، وبصفة عامة، المشي يعتبر نشاطًا منخفض الشدة ومنخفض التكلفة يمكن ممارسته في أي وقت وفي أي مكان، وهو يتيح فرصة للتجول في الطبيعة واستكشاف المناظر الطبيعية الجميلة.

وأكد أن المشي ليس مجرد نشاط بدني، بل هو أسلوب حياة صحي ومستدام يمكن أن يحمل فوائد مذهلة للجسم والعقل، معلقا: وفي هذا اليوم الوطني للمشي، دعونا نستغل هذه الفرصة ونستمتع جميعًا ببناء جسم سليم وصحة قوية، فمن سمات وطننا أنه وطن الطموح، يسمو بهمة أفراده. أهمية المشي لصحة الإنسان وقال الأستاذ المساعد واستشاري طب الأسرة والطب المهني بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، د. حاتم القحطاني، إن الدراسات العلمية أثبتت أن المشي الصحي مفيد للجسم ويقي الجسد من آفات عديدة، وذلك لكونه يرفع من معدل عمليات الأيض.

كما يزيد من نبضات وأداء عضلة القلب و ينشط الدورة الدموية مما يساعد على الوقاية من بعض الأمراض المزمنة كداء السكري وارتفاع ضغط الدم وتراكم الدهون ومرض السمنة، والنصيحة العامة لمدة المشي الصحي هي أن لا تقل عن ‫نصف ساعة وبمعدل خمسة أيام في الأسبوع، وكذلك ننصح باختيار المكان المناسب للمشي ولبس الحذاء الرياضي المناسب للمشي.

تحسين اللياقة البدنية وقال المدرب الرياضي محمد أحمد جابر، إن رياضة المشي تعد من أقل الأنشطة البدنية تكلفة، وأبسطها، وأسهلها، ولا تتطلب أي معدات أو مهارات خاصة.

كما أنها وسيلة لتحسين اللياقة البدنية، والحفاظ على الصحة، والحد من التوتر ويمكن ممارسة هذه



وواصل: كما أن المشي يزيد تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم، والمشي رياضة مهمة للمجتمع وهي الرياضة المفضلة للصغار و الكبار واثرها مهم على الصغير و الكبير وفوائد المشي كثيرة تبدأ من صحة الجسد والعقل والنفس وفوائد كثيرة اخرى، وله جانب كبير في الحد من الأمراض وزيادة قوة العظام وتنشيط الأوعية الدموية وتحسين النوم.

وبين أن وزارة الصحة تهدف من هذا اليوم الوطني إلى تعزيز الصحة العامة، ونشر ثقافة المشي، وزيادة عدد ممارسيه، والتحفيز على المشي بمشاركة جميع فئات المجتمع في مناطق المملكة كافة؛ وبما يواكب تطلعات الوطن: نحو جسم سليم في وطن طموح. الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن المشي يلعب دورًا هامًا في مكافحة العديد من الأمراض المزمنة، ويساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بداء السكريوأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم" بمناسبة اليوم الوطني للمشي، الموافق لليوم 3 أبريل يقلل من احتمالات الإصابة بالسمنة ويرفع معدلات الأيض، مما يسهم في الحفاظ على وزن صحي.وقال عضو جمعية مشاة الطائف الرياضية محمد الشمراني: اليوم الوطني للمشي هو فعالية رائعة تعكس اهتمام الوطن بصحة ورفاهية مواطنيه، تحت شعار نحو جسم سليم في وطن طموح.وأضاف: وللمشي فوائد المشي لا تقتصر على اللياقة البدنية فحسب، بل تتعداها لتشمل العديد من الجوانب الصحية والنفسية، ويعزز المشي اللياقة البدنية ويساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.وتابع: كما يعمل المشي على تعزيز صحة العظام والمفاصل ويقلل من خطر هشاشة العظام وتآكل المفاصل، بالإضافة إلى ذلك، يلعب المشي دورًا هامًا في مكافحة العديد من الأمراض المزمنة، إذ يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بداء السكري.أيضا يقلل من احتمالات الإصابة بالسمنة ويرفع معدلات الأيض، مما يسهم في الحفاظ على وزن صحي، وبصفة عامة، المشي يعتبر نشاطًا منخفض الشدة ومنخفض التكلفة يمكن ممارسته في أي وقت وفي أي مكان، وهو يتيح فرصة للتجول في الطبيعة واستكشاف المناظر الطبيعية الجميلة.وأكد أن المشي ليس مجرد نشاط بدني، بل هو أسلوب حياة صحي ومستدام يمكن أن يحمل فوائد مذهلة للجسم والعقل، معلقا: وفي هذا اليوم الوطني للمشي، دعونا نستغل هذه الفرصة ونستمتع جميعًا ببناء جسم سليم وصحة قوية، فمن سمات وطننا أنه وطن الطموح، يسمو بهمة أفراده.وقال الأستاذ المساعد واستشاري طب الأسرة والطب المهني بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، د. حاتم القحطاني، إن الدراسات العلمية أثبتت أن المشي الصحي مفيد للجسم ويقي الجسد من آفات عديدة، وذلك لكونه يرفع من معدل عمليات الأيض.كما يزيد من نبضات وأداء عضلة القلب و ينشط الدورة الدموية مما يساعد على الوقاية من بعض الأمراض المزمنة كداء السكري وارتفاع ضغط الدم وتراكم الدهون ومرض السمنة، والنصيحة العامة لمدة المشي الصحي هي أن لا تقل عن ‫نصف ساعة وبمعدل خمسة أيام في الأسبوع، وكذلك ننصح باختيار المكان المناسب للمشي ولبس الحذاء الرياضي المناسب للمشي.وقال المدرب الرياضي محمد أحمد جابر، إن رياضة المشي تعد من أقل الأنشطة البدنية تكلفة، وأبسطها، وأسهلها، ولا تتطلب أي معدات أو مهارات خاصة.كما أنها وسيلة لتحسين اللياقة البدنية، والحفاظ على الصحة، والحد من التوتر ويمكن ممارسة هذه الرياضة في أي وقت، وفي أي مكان، ولا تقتصر هذه الرياضة على عمر معين وفي رياضة المشي تتحرك جميع عضلات الجسم، ابتداءً من عضلات القدمين، ووصولًا إلى عضلات الذراعين.وواصل: كما أن المشي يزيد تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم، والمشي رياضة مهمة للمجتمع وهي الرياضة المفضلة للصغار و الكبار واثرها مهم على الصغير و الكبير وفوائد المشي كثيرة تبدأ من صحة الجسد والعقل والنفس وفوائد كثيرة اخرى، وله جانب كبير في الحد من الأمراض وزيادة قوة العظام وتنشيط الأوعية الدموية وتحسين النوم.وبين أن وزارة الصحة تهدف من هذا اليوم الوطني إلى تعزيز الصحة العامة، ونشر ثقافة المشي، وزيادة عدد ممارسيه، والتحفيز على المشي بمشاركة جميع فئات المجتمع في مناطق المملكة كافة؛ وبما يواكب تطلعات الوطن: نحو جسم سليم في وطن طموح.