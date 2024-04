شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ختم القرآن في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

حشود مليونية في المسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه سيتم ختم القرآن الكريم خلال صلاة التراويح غدا.وأشارت إلى أنه يوافق ليلة 29، من شهر رمضان المبارك 1445هـ، في المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ سائلين المولى -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وصالح الأعمال. وفي ليلة 28 من رمضان، تدفقت الحشود المليونية من ضيوف الرحمن المعتمرين والمصلين، اليوم، إلى المسجد الحرام.ونظمت الحشود في خطة محكمة، من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين لأداء الصلوات في المسجد الحرام وساحاته.كما هيئت جميع الخدمات، لتمكينهم من أداء الصلوات وأداء المناسك.