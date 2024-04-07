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موعد ختم القرآن في المسجد الحرام

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واس - مكة المكرمة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ختم القرآن في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه سيتم ختم القرآن الكريم خلال صلاة التراويح غدا.
وأشارت إلى أنه يوافق ليلة 29، من شهر رمضان المبارك 1445هـ، في المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ سائلين المولى -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وصالح الأعمال. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حشود مليونية في المسجد الحرام

وفي ليلة 28 من رمضان، تدفقت الحشود المليونية من ضيوف الرحمن المعتمرين والمصلين، اليوم، إلى المسجد الحرام.
ونظمت الحشود في خطة محكمة، من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين لأداء الصلوات في المسجد الحرام وساحاته.
كما هيئت جميع الخدمات، لتمكينهم من أداء الصلوات وأداء المناسك.
MO Nasa

MO Nasa

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