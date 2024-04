شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نهار يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

عيد الفطر في السعودية

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام 1445 هـ. وسأل سموه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويكتب له الأجر والثواب على ما يُقدمه من اهتمام ورعاية بضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وأن يمتعه بالصحة والعافية ويديمه لخدمة الإسلام والمسلمين.ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يكتب له الأجر والثواب على ما يقدمه من اهتمام ورعاية بضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يمتعه بالصحة والعافية ويديمه لخدمة الإسلام والمسلمين ويعيد هذه المناسبة، والمملكة تنعم بالأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله ـ. كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، مهنئاً سموه بنجاح خطط شهر رمضان المبارك للعام 1445، وما تحقق من راحة لقاصدي بيت الله الحرام.ورفع سمو محافظ الطائف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات والوطن يرفل في ثوب العز والأمن والأمان والاستقرار.