شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 67 مرفق ضيافة سياحيًا مخالفًا خلال الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة السياحة عن إحصاءات جهودها الرقابية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م على المرافق والأنشطة السياحية بجميع أنواعها في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة نفَّذت أكثر من 15 ألف زيارة رقابية ورصدت خلالها أكثر من 10 آلاف مخالفة.

كما تابعت الوزارة حملة إغلاق المرافق غير الممتثلة للأنظمة واللوائح وذلك بإغلاق 67 مرفق ضيافة مخالفًا (تتمثل في فنادق وشقق مخدومة) في عدد من مدن المملكة. الخدمات السياحية وأوضحت الوزارة أنها عالجت خلال هذه الفترة أكثر من 11 ألف شكوى، وذلك ضمن حملة "ضيوفنا أولوية"، مشددة على أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين التي تصل إلى مليون ريال أو إغلاق المنشأة أو بالعقوبتين معًا.

وأكدت ضرورة التزام مقدّمي الخدمات السياحية باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.

وتأتي الجهود الرقابية، في إطار حرص وزارة السياحة على ضمان التزام مرافق الضيافة في كل مناطق المملكة بنظام السياحة ولوائحه، خاصة فيما يتعلق بالحصول على تراخيص العمل اللازمة للتشغيل، من أجل ضمان تقديم أرقى الخدمات للزوَّار والسُيَّاح.