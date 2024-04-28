تراند اليوم : بالفيديو.. نجل ملك البحرين :كنت في كلية "ساندهيرست "العسكرية مسؤول عن تنظيف الحمامات وأنام على الأرض بدلا من السرير لهذا السبب!

صحيفة الخليج 365: روى نجل ملك البحرين، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قصة دراسته في كلية "ساندهيرست " العسكرية الملكية البريطانية.

وقال الشيخ ناصر عبر برنامج "بودكاست عمار"، إن كل فرد في الفصيل لديه مهمة في تنظيف الثكنات فمثلا شخص مسؤول عن تلميع الأبواب وآخر عن الحمامات.

وبسؤال المذيع له عن مسؤوليته أجابه الشيخ ناصر بأنه كان مسؤول عن تنظيف الحمامات.

وأشار إلى أن الرقيب عندما يدخل غرفة الطلبة فلابد أن يجدها منظمة والملابس مكوية والسرير مشدود "مسمود".

وأوضح أنه رتب السرير وكوى المخدة ثم نام لمدة عام على الأرض ولم يستخدمه ولا مرة لأنه ليس لديه طاقة لفعل ذلك كل مرة