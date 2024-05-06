السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنظم ندوة علمية في محافظة إلباسان بجمهورية ألبانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بالبوسنة والهرسك، ندوة علمية في جامع باليه (الجامع المركزي) في محافظة ألباسان، وذلك على هامش الدورة المنعقدة للأئمة والخطباء في جمهورية ألبانيا.

وتناولت الندوة عدة محاور، نعمة الإسلام والتفقه بالدين وأهميتها، ونماذج من السيرة النبوية والصحابة والتابعين في طلب العلم الشرعي الأصيل.

وعبَّر المشاركين في الندوة عن شكرهم وتقديرهم للمملكة، على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الندوة، منوهين بالجهود والأعمال التي تنفذها الوزارة في دول البلقان، داعين إلى استمرار مثل هذه البرامج والدورات.

يأتي تنظيم هذه الندوة ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر ملحقياتها خارج المملكة لنشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل.