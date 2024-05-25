السعودية | الدفاع المدني يتيح خدمة تمديد مدة التراخيص عبر منصة “أبشر أعمال”

أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني، خدمة تمديد مدة تراخيص الدفاع المدني بناءً على مدة الرخصة التجارية، عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أعمال” دون الحاجة لمراجعة مقار المديرية.

وتأتي إتاحة الخدمة، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.