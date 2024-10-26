شكرا لقرائتكم خبر عن "ريف السعودية" يفوز بجائزة الابتكار في إدارة البناء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، على جائزة "الشراكة في مجال الابتكار في إدارة البناء"، التي تقدمها شركة (IBMAR) البريطانية، المتخصصة في مجال المؤتمرات والتدريب والجوائز على مستوى العالم.

وجاء تتويج برنامج "ريف السعودية" بالجائزة، خلال فعاليات القمة السعودية الثالثة للبناء والبنية التحتية، التي أقيمت في الرياض؛ تقديرًا لدوره في تطوير المشاريع الريفية. أحدث التقنيات والممارسات ويأتي ذلك وفق أحدث التقنيات والممارسات التي تعزز الاستدامة والكفاءة العالية في إدارة المشاريع، ومساهمته في تنمية وتطوير الأرياف السعودية.

ونجح البرنامج، في استيفاء كل الشروط المطلوبة للترشح للجائزة، والتزامه باتباع الطرق الحديثة في مراقبة وإنجاز الخدمات؛ وفقًا لأعلى المستويات الفنية المتعارف على عليها تقنيًا وفنيًا وماليًا؛ مما أهله للفوز بها. ريف السعودية وسبق أن فازت بنفس هذه الجائزة، عدة جهات الحكومية في المملكة، من بينها، الشركة الوطنية للإسكان، وشركة "روشن" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

كما ترشحت لها هذا العام، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.