الأحساء منفذ للتأشيرة الموحدة

مع تسيير 3 رحلات أسبوعية مباشرة، بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الأحساء الدولي، على الخطوط السعودية ، بدءًا من الخميس المقبل، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي، رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية الخليجية للإعلام السياحي الدكتور خالد آل دغيم، أن ذلك، مؤشر أن الأحساء، ستشهد استثمارات مقبلة في مقوماتها السياحية وطاقاتها البشرية، وخصوصًا مع قرب انطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة في مطلع 2025، إذ سيتمكن السائحون من عبور الدول الخليجية الـ 6 بتأشيرة واحدة، ولمدة 30 يومًا، وسيكون مطار الأحساء الدولي، من المنافذ المهمة لوصول السياح ومغادرتهم لقربها من دول الخليج، ومن شأنه تضاعف الحركة الاقتصادية والمزيد من تدفق السياح إلى السعودية. قال آل دغيم، لـ« دوت الخليج » أمس: إن الأحساء بوابة الخليج، وفيها سكة الحديد، إلى جانب الطرق الدولية، وتضم واحة زراعية مسجلة في اليونسكو، وذات عمق تاريخي قديمًا وحديثًا وقطاع النقل مهم جدًا للوصول لها سواءً للسياح أو رجال الأعمال.

شراكات إقليمية

ألمح خبير السياحة والسفر علي العلي، إلى أن توقيت تشغيل الرحلات، ابتداء من الخميس، يأتي متزامنًا مع بدء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، ودخول الشتاء، إذ تكثر المهرجانات الشتوية والمُناسبات التي يحرص الأفراد على حضورها في مدينة الرياض، مشددًا على أن نجاح مطار الأحساء في الالتزام بتسيير الرحلات وإدارتها بجودة عالية، من شأنه أن يفتح المجال أمام شراكات إقليمية للانطلاق من مطار الأحساء نحو وجهات أكثر في أرجاء البلاد.

الطرق البرية

أضاف أضاف رئيس مجلس الجمعية التعاونية السياحية (ملفانا) في الأحساء شاكر العليو، أن تسيير الرحلات الـ 3 من الأحساء إلى الرياض، خطوة نوعية، من شأنها تعزيز الربط بين المناطق الرئيسية في المملكة، وإضافة قيمة لتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية في الأحساء، وتتيح لسكان الأحساء والسائحين والزوار الوصول إلى العاصمة بمرونة وسرعة، أكبر مما يساهم في تقليل الوقت الذي تتطلبه الرحلات البرية، من خلال هذه الخطوة ستزداد فرص تبادل الأعمال والاستثمار بين الأحساء والرياض، إضافة إلى دعم النشاطات السياحية، التي تزدهر في الأحساء، وتزخر بالتراث والثقافة والتنوع البيئي، كما يسهم الربط الجوي في تشجيع المزيد من الزوار على استكشاف جمال الأحساء، والتعرف على معالمها السياحية مما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية مميزة، لافتًا إلى أن الرحلات المباشرة تمثل حلًا عمليًا وملائمًا لتيسير حركة التنقل بين الأحساء والرياض، وتشكل إضافة إستراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والثقافي وتخفيف الضغط على الطرق البرية.

50 رحلة قطار

أبان نائب رئيس الجمعية التعاونية السياحية (ملفانا) في الأحساء المهندس عبدالله البن صالح، أن الأحساء تزخر بالمواقع السياحية والثقافية، والعلمية، التي تجعل منها وجهة سياحية متميزة، لا سيما للزوار والسياح القادمين من العاصمة الرياض من السعوديين والأجانب، و3 رحلات طيران، إضافة إلى 50 رحلة «قطار»، سيمكن الكثيرين من التنقل بين الرياض والأحساء، وسيمكن استخدام رحلات مطار الرياض كمسار للوصول للمطارات العالمية، وأن وجود هذه الرحلات تزيد من فرص الأحساء لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق الحلم السياحي للمنطقة.

مكاسب لتسيير الرحلات

01- تفعيل مطار الأحساء بشكل أكبر.

02- إمكانية ربط الرحلات من مطار الهفوف مع وجهات عالمية عبر الطيران السعودي.

03- أهمية قصوى لأصحاب الحالات الخاصة، الذين يتطلب نقلهم عبر الجسر الجوي.