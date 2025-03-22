شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات إثرائية.. إطلاق مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

رسالة المملكة السامية

الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" تزامنًا مع العشر الأواخر، لتقديم خدمات إثرائية تعبّدية لهم، وتعزيز رحلتهم الإيمانية.‏وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا"، تعدّ من أكبر المبادرات لإثراء تجربة القاصدين والزائرين في شهر رمضان، وشرف للرئاسة ومرتكز محوري لمنطلقاتها وفق التخصصات الدينية، وضمن استراتيجياتها لإثراء تجربة القاصدين إيمانيًا، وتهيئة البيئة التعبّدية، وتقديم برامج توعوية وتوجيهية نوعية، مع الإجابة على تساؤلاتهم الشرعية، من خلال استثمار التقنية والتطبيقات الذكية. ‏وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التي تسعى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات الخدمة الإثرائية في شهر رمضان، والارتقاء بتجربة قاصدي الحرمين الشريفين بما يعكس رسالة المملكة السامية في خدمة ‏الإسلام والمسلمين.