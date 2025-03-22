الارشيف / اخبار السعوديه

خدمات إثرائية.. إطلاق مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" بالحرمين

0 نشر
واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

  • خدمات إثرائية.. إطلاق مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" بالحرمين 1/3
  • خدمات إثرائية.. إطلاق مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" بالحرمين 2/3
  • خدمات إثرائية.. إطلاق مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" بالحرمين 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات إثرائية.. إطلاق مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" تزامنًا مع العشر الأواخر، لتقديم خدمات إثرائية تعبّدية لهم، وتعزيز رحلتهم الإيمانية.
‏وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا"، تعدّ من أكبر المبادرات لإثراء تجربة القاصدين والزائرين في شهر رمضان، وشرف للرئاسة ومرتكز محوري لمنطلقاتها وفق التخصصات الدينية، وضمن استراتيجياتها لإثراء تجربة القاصدين إيمانيًا، وتهيئة البيئة التعبّدية، وتقديم برامج توعوية وتوجيهية نوعية، مع الإجابة على تساؤلاتهم الشرعية، من خلال استثمار التقنية والتطبيقات الذكية. ‏

أخبار متعلقة

 

"إحسان".. تغطية تكاليف 481 عملية جراحية للمرضى المتعففين
بعد توقف 18 ساعة.. استئناف رحلات الخطوط إلى مطار هيثرو
رئاسة الشؤون الدينية تطلق مبادرة

رسالة المملكة السامية

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التي تسعى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات الخدمة الإثرائية في شهر رمضان، والارتقاء بتجربة قاصدي الحرمين الشريفين بما يعكس رسالة المملكة السامية في خدمة ‏الإسلام والمسلمين.
رئاسة الشؤون الدينية تطلق مبادرة
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا