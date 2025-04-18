الارشيف / اخبار السعوديه

"الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقتي عسير وجازان

واس - أبها/ جيزان 0 تبليغ

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

أمطار ورياح على جازان

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.
