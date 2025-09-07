شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تختتم “هاكاثون العلاجات الدقيقة” بالشراكة مع جامعة أكسفورد وتكرم الفِرَق الفائزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في مركز الذكاء الاصطناعي للأبحاث والابتكار في العلاجات الدقيقة، وبالشراكة مع جامعة أكسفورد، فعاليات “هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العلاجات الدقيقة”، وذلك يوم الخميس 4 سبتمبر 2025م بكلية العلوم، بحضور سعادة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من طلاب وباحثين من مختلف الجامعات والتخصصات، حيث عرضت الفرق البحثية مشاريعها التي ركزت على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم مجالات حيوية مثل مرض السكري، والسرطان، ومقاومة المضادات الحيوية.

وقام رئيس الجامعة بتكريم الفِرَق الفائزة، حيث حقق المركز الأول فريق رقم (66) في مسار مرض السكري بنسبة (87.85%) عن مشروعه “Glucoguard”، وضم الفريق كلاً من: ماجد قصي الدسوقي، محمود سعيد الدهبلي، أحمد خالد السلمي، وجوهرة الحربي.

وحصل على المركز الثاني فريق رقم (104) في مسار أمراض السرطان بنسبة (87.14%) عن مشروعه “AI-powered Early Diagnosis of Brain Tumors with Generative Augmentation and Mobile Development”، وشارك فيه كل من: باباجان، نور أحمد شيخ، خالدة خالد ناصر، وزهير أحمد عوان.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق رقم (77) في مسار أمراض السرطان بنسبة (84.28%) عن مشروعه “ThryoCare”، وضم الفريق: عبدالله هيثم مغربي، رناد سالمين، محمد صالح باوزير، وسلمان عبدالعزيز.

وأوضح مدير مركز الذكاء الاصطناعي للأبحاث والابتكار في العلاجات الدقيقة، الدكتور سلمان هوساوي، أن تنظيم الجامعة لهذا الهاكاثون يأتي انطلاقًا من دورها الريادي في دعم البحث والابتكار، وتعزيز الشراكات مع كبرى المؤسسات الأكاديمية العالمية مثل جامعة أكسفورد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي والبحثي.