شكرا لقرائتكم خبر السياحة تستعرض خدماتها الالكترونية المتعلقة بزيادة الطاقة الاستيعابية «السريرية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة السياحة ورشة عمل في غرفة مكة المكرمة، لتعريف المستثمرين والمشغلين في قطاع الضيافة وشركات الحج والعمرة بالخدمات الالكترونية المتعلقة بزيادة الطاقة الاستيعابية «السريرية» لمرافق الضيافة خلال موسم حج 1447هـ، وآليات توثيق عقود الإسكان، وذلك بحضور وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف عبدالمحسن المزيد، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج المهندس إياد رهبيني، وعدد من المسؤولين بالوزارتين، والأمين العام بالإنابة في غرفة مكة المكرمة محمد الأحمري.

وقدم وفد الوزارة خلال الورشة شرحا تفصيليا للخدمات الالكترونية التي سبق أن أطلقتها وزارة السياحة لتمكين مشغلي مرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من التقدم بطلب زيادة الطاقة الاستيعابية «السريرية» خلال موسم حج هذا العام 1447هـ، وفق الاشتراطات المعتمدة، وذلك بهدف دعم جاهزية القطاع السياحي وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك في إطار الجهود المشتركة لضمان راحة الحجاج والزوار، كما تم الاستماع إلى آراء المشغلين والمستثمرين والإجابة على استفساراتهم.

كما تم استعراض التحديثات على خدمة توثيق عقود السكن عبر منصة نسك من قبل فريق وزارة الحج والعمرة، حيث تم التشديد على أن إصدار التأشيرات لن يتم إلا بعد التحقق من وجود عقد سكن موثق ومرخص من وزارة السياحة، بما يسهم في تنظيم الخدمة وضمان جودة الضيافة المقدمة للمعتمرين.

وتأتي ورشة العمل في إطار جهود التكامل بين وزارتي السياحة والحج والعمرة، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين والمشغلين في القطاع بدعم غرفة مكة المكرمة، بما يحقق أعلى معايير الراحة والسلامة لضيوف الرحمن.