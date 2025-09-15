تابع الان خبر السعودية تدين الهجوم الإرهابي شمال غرب باكستان حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنودًا باكستانيين في شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، مؤكدًة موقفها الثابت ضد الإرهاب وكل أشكال العنف.

وجددت وزارة الخارجية السعودية تعازيها الحارة لأسر الضحايا، وتقديرها لحكومة وشعب باكستان على صمودهم، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتأمين السلام والاستقرار الإقليمي.

وتعكس هذه الإدانة التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لمواجهة الأعمال الإرهابية، والحفاظ على الأمن والسلام العالمي، بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، وحرص المملكة على حماية الأرواح وتعزيز العلاقات السعودية الباكستانية الراسخة في مختلف المجالات.