أمين الرياض يرعى المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية، الذي تستضيفه العاصمة خلال الفترة من 15 - 17 سبتمبر 2025، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويشارك في المنتدى أكثر من 25 دولة، وما يزيد على 300 جهة عارضة محلية ودولية من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات المياه، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والمدن الذكية، والمرافق الحيوية، ويعد منصة دولية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية.

وجرى خلال المنتدى توقيع 5 شراكات استراتيجية بين مركز مشاريع البنية التحتية وعدد من الجهات الوطنية، شملت مذكرات تفاهم مع: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، وشركة هدهد الرقمية لتقنية المعلومات، وشركة تحكم، وذلك بهدف تطوير حلول مبتكرة قائمة على البيانات، وتمكين التخطيط والتنسيق المتكامل، وتسريع تبنّي التقنيات الناشئة، وتعزيز القدرات الرقمية في مشاريع البنية التحتية.

كما دشن خلال رعايته لأعمال المنتدى، مكتب دعم المشاريع والأحداث الكبرى بمنطقة الرياض، الذي يهدف إلى دعم العمل التكاملي بين المشاريع الكبرى والجهات الخدمية، ورفع مستوى التنسيق لمنع التعارضات في أعمال المشاريع، وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق، بما يسهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة لمدينة الرياض.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد البداح، خلال كلمته الافتتاحية، أن المركز يعمل برؤية واضحة وأهداف طموحة في تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الإنفاق عبر التنسيق بين مختلف الجهات، مشيرا إلى أن المركز نجح في تنسيق أكثر من 7,200 مشروع ومنع أكثر من 62 ألف تعارض، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 200 ألف جولة رقابية انعكست على رفع معدلات الامتثال إلى ما يزيد على 84%.

وأشار إلى أن تدشين مكتب دعم المشاريع والأحداث الكبرى يمثل امتدادا لجهود المركز في تعزيز التكامل بين الجهات ورفع جاهزية العاصمة لاستضافة الفعاليات العالمية المقبلة، وفي مقدمتها إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

كما شهد المنتدى تكريم الفائزون بـ جائزة البنية التحتية 2025 في مساراتها الثلاثة، حيث فاز في مسار المقاول المتميز كل من: شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات قطاع المياه، وشركة البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات قطاع الاتصالات، وشركة الأساس العريض للمقاولات قطاع الكهرباء، وشركة الروسان للمقاولات قطاع الطرق والمجال العام، فيما نالت شركة المياه الوطنية جائزة الجهة الخدمية المتميزة، أما مسار البحث العلمي والابتكار فقد شهد فوز سليمان بن محمد الجبرين بالمركز الأول، وحسين بن ناصر شامان بالمركز الثاني، ووردة بنت علي الشهراني بالمركز الثالث.

يذكر أن هذا المنتدى يأتي في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بوصفه الجهة المختصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحسين المشهد الحضري، وتبني الابتكار في المشاريع، بما يرسخ مكانة الرياض مدينة عالمية رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة.