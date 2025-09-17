شكرا لقرائتكم خبر الحقيل يطلع على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لبرنامج الأراضي البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على الجهود في تطوير حلول رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لدعم برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وذلك خلال زيارته لمركز العمليات الرقمية في NHC Innovation.

واستعرض الفريق التقني في NHC Innovation آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأراضي البيضاء وتطبيق الرسوم عليها، إذ أسهمت هذه التقنيات في تسريع معالجة واستكشاف الأراضي، وأصبحت الفترة الزمنية اللازمة لذلك لا تتجاوز (4 إلى 6) ساعات فقط لتغطية حي معياري داخل المدينة.

كما شاهد الحقيل عرضا حول الشاشات الرئيسة الخاصة بالمراقبة والمتابعة وحصر الأراضي، إلى جانب المنصات العقارية والسكنية والبلدية التي تطورها وتشغلها NHC Innovation، بما في ذلك نظام التذاكر ومركز الاتصال لخدمة العملاء، وأنظمة الحلول الجيومكانية وخدمات التكامل وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية.

وأكد الوزير خلال الزيارة أن مركز العمليات الرقمية يحقق سرعة عالية في الاستجابة لخدمة مستفيدي نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، موضحا أن تغطية الأحياء والتعرف على بيانات الأراضي بات يتم خلال ساعات قليلة بعدما كان يستغرق أكثر من 20 يوما، وذلك بفضل اعتماد المركز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وبجهود كفاءات وطنية شابة تعمل على مدار الساعة لضمان كفاءة الاستجابة.

وأضاف أن هذا التطور يأتي التزاما بتوجيهات ولي العهد بشأن تطوير نظام الأراضي البيضاء وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات، مؤكدا أن تعزيز القدرات التشغيلية والرقمية ينعكس إيجابا على منظومة الإسكان والتنمية الحضرية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الخدمات البلدية والإسكانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة وزير البلديات والإسكان لدور NHC Innovation في تسخير التقنيات الحديثة وتعزيز التكامل بين المنصات الرقمية، بما يرفع كفاءة وشفافية الخدمات العقارية والبلدية للمواطنين والمستخدمين.