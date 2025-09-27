شكرا لقرائتكم خبر الجبير يلتقي نائبة السكرتير التنفيذي لاتفاقية مكافحة التصحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك يوم الخميس، نائبة السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر السيدة أندريا ميزا موريلو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالبيئة ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والجهود المبذولة تجاهها.

