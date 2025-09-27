شكرا لقرائتكم خبر وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في فعالية بشأن الجفاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بنيويورك يوم الخميس، في فعالية بشأن الجفاف والتي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة حول تسريع العمل العالمي لاستعادة الأراضي والقدرة على مواجهة الجفاف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وتهدف الفعالية إلى إبراز أهمية إعادة تأهيل الأراضي والتصدي للجفاف باعتبارهما تحديين عالميين يؤثران على البيئة والاقتصاد وصحة المجتمعات، مع التركيز على تعزيز التعاون المشترك لتمكين الأجندة البيئية العالمية، ودعم البرامج والتمويل المتكامل بما يحقق المنافع للمجتمع والبيئة.