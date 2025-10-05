بالفيديو: رجل الأعمال "سعود غربي" يكشف الخفايا في عالم إعلانات المشاهير.. ويروي قصة رفضه لإعلان عن مشروع وقفي مضلل بقيمة مليون ريال

موقع الخليج 365: كشف رجل الأعمال السعودي سعود غربي عن خفايا سوق إعلانات المشاهير، مشيرًا إلى أنه عالم يجمع بين الغرابة والنجاح والدعم، لكنه يعتمد في كثير من الأحيان على مبدأ "كم تدفع.. وماذا أقول عنك".

معلومات غير صحيحة

وقال غربي خلال حديثه عبر قناة MBC إن بعض الإعلانات تطلب من المؤثرين قول معلومات غير صحيحة، مؤكدًا أن "كل ريال يُكسب من معلومة مضللة سيُحاسب عليه صاحبها".

وأضاف أن كثيرًا من المشاهير يغلب على محتواهم التضليل وقول ما لا يعكس الواقع.

مشروع وقفي مضلل

وأوضح أنه في بعض الأحيان ينتقد منتجاته بنفسه، كاشفًا عن رفضه عرضًا بقيمة مليون ريال للإعلان عن مشروع وقفي يحتوي على معلومات غير صحيحة، مؤكدًا التزامه بمبدأ: "لن أقبل أي إعلان إلا إذا كنت أقبل أن أعلنه على أمي وأبي."