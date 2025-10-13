تابع الان خبر أكثر من 13 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أسبوع من شهر ربيع الآخر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن استقبال أكثر من 13 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أسبوع واحد فقط من شهر ربيع الآخر، وذلك في الفترة من 11 إلى 17 ربيع الآخر 1447هـ، ضمن الإحصاءات الدورية التي ترصد حجم الزوار والمصلين والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة أن عدد المصلين في المسجد الحرام بلغ (4,197,055) مصليًا، من بينهم (22,786) أدّوا صلاتهم في حجر إسماعيل “الحطيم”، بينما وصل عدد المعتمرين خلال الأسبوع ذاته إلى (2,887,516) معتمرًا، ما يعكس الإقبال المتزايد على أداء مناسك العمرة في أجواء يسودها التنظيم والانسيابية.

وفي المسجد النبوي الشريف، سجّلت الهيئة (5,088,179) مصليًا، منهم (355,532) في الروضة الشريفة، كما بلغ عدد الزائرين الذين أدّوا السلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما (478,403) زوار، في دلالة على ما يشهده المسجد من إقبال روحي متزايد.

وبيّنت الهيئة أن هذه الإحصاءات تستند إلى أنظمة تقنية حديثة تعتمد على حساسات ذكية مثبتة في المداخل الرئيسة للحرمين الشريفين، تعمل على رصد أعداد المصلين والمعتمرين بدقة عالية، ما يساعد في رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود وفق أعلى المعايير.

وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- الرامية إلى تسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم لمناسكهم بطمأنينة وأمان.