امير الرياض يشرف على حفل اختتام لقاء مؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رعى سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل اختتام اللقاء الثامن عشر لمؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض بحضور العديد من الضيوف المميزين والمسؤولين.

استقبل سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لدى وصوله إلى مقر الحفل، سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء المركز، بالإضافة إلى مسؤولي المركز.

انطلق الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة لرئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية، مصعب المهيدب، الذي عبّر عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته لهذا الحدث الهام.

وفي ختام الحفل، شاهد الحضور عرضاً مرئياً يسلط الضوء على مسار المركز وإنجازاته ومبادراته في مجال البحث العلمي، وتم توقيع أربع اتفاقيات هامة خلال الحدث.

وختم سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الحفل بتكريم الجهات المشاركة والمساهمة في نجاح هذا اللقاء الرائع، قبل أن يلتقط الجميع الصور التذكارية لهذا اليوم الذي سيُحفر في ذاكرتهم.