باحثون يتوصلون لنتائج واعدة في مجال زيادة إنتاج القمح والدخن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فريق بحثي من قسم الزراعة بكلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تجارب حقلية استمرت لعامين متتاليين في محطة الأبحاث الزراعية بمركز هدى الشام، بدعم من الجامعة، حيث تم عرض النتائج ضمن فعاليات منتدى الأمن الغذائي المستدام والذي يقام في جامعة الملك عبدالله خلال الفترة (2-3 نوفمبر 2025).

واستهدفت هذه الدراسات تحفيز نمو و إنتاجية محاصيل القمح والدخن بوصفها من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في السعودية، وذلك من خلال استخدام محفزات نمو طبيعية أضيفت عبر الرش الورقي ومع مياه الري.

وأظهرت نتائج البحث أن استخدام محفزي النمو Mizax-3 وMizax-5 بتركيز 5 ميكرومولار، وتطبيقهما 4 مرات خلال مرحلة النمو الخضري، أسهم في تحقيق زيادات معنوية ملحوظة في مؤشرات النمو الخضري ومكونات المحصول ، سواء على مستوى النبات الفردي أو على إنتاجية الهكتار.

ويتكون الفريق البحثي من طرف جامعة الملك عبدالعزيز كل من أستاذ دكتور مجدي علي موسى - قسم الزراعة، وأستاذ دكتور هشام المغامسي - قسم الأحياء، وطالبة الدكتوراة : أفنان البقمي.

وأكد الفريق البحثي أن هذه النتائج تمثل خطوة واعدة نحو تطبيق التقنيات الحيوية الآمنة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتقليل الاعتماد على المدخلات الكيميائية في الزراعة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق استدامة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته.