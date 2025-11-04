شكرا لقرائتكم خبر 160 بحثا علميا ترسم مسار التطوير في يوم الأبحاث التنظيمية لـ«الغذاء والدواء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء فعالية يوم الأبحاث التنظيمية 2025، بمقر الهيئة في الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وعدد من الباحثين والمسؤولين وممثلي الجهات العلمية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أشاد الجضعي بالمشاركات، مؤكدا أهمية الأبحاث التنظيمية في تطوير البيئة العلمية ومساهمتها في تعزيز النمو والابتكار في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الهيئة تولي البحث العلمي اهتماما خاصا بوصفه ركيزة أساسية في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة علميا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد الدكتور الجضعي بالأبحاث المشاركة، مشيرا إلى أن اعتماد الهيئة على التقنيات المتقدمة في أبحاثها أسهم في تعزيز جودة الدراسات ومكنها من بلوغ مرتبة متقدمة بين نظرائها حول العالم.

وشهدت الفعالية مشاركة 20 جهة بـ32 بحثا علميا، إضافة إلى 128 بحثا من داخل الهيئة، وصاحب يوم الأبحاث التنظيمية 5 محاضرات بمجال الذكاء الاصطناعي في دعم المنظومة الرقابية، وورشتا عمل في مجال إدارة المعرفة البحثية.

وتسعى «الغذاء والدواء» من خلال يوم الأبحاث التنظيمية إلى تطوير أساليب البحث العلمي وإيجاد بيئة تساعد على النمو والابتكار وتدعيم الريادة العلمية للمملكة بين دول العالم، وتحقيق أهداف الهيئة في بناء مجتمع صحي، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.