شكرا لقرائتكم خبر «مثل» يشارك في ملتقى بيبان لاستعراض تجارب الامتثال وتمكين المنشآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك الامتثال البلدي «مثل» التابع لشركة ريمات الرياض للتنمية الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والممكن الاستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص في ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الحالي في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «وجهة عالمية للفرص».

وتهدف مشاركة «مثل» إلى تعريف الزوار بدوره في تطوير نموذج رقابي حديث قائم على الوعي والتمكين، وإبراز أثره في رفع جودة بيئة الأعمال وتحسين الخدمات البلدية بمدينة الرياض، إلى جانب استعراض التجارب والمبادرات التي تسهم في تعزيز الامتثال الذاتي لدى المنشآت التجارية.

ويتضمن جناح «مثل» عرضا تفاعليا لتجربة التحول من الرقابة إلى التمكين، إضافة إلى تقديم ورشة عمل بعنوان «الامتثال البلدي في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة» تقام يوم الجمعة 7 نوفمبر، لتسليط الضوء على ممارسات الامتثال بصفته أحد ممكنات النمو والاستدامة.

ويأتي هذا من دور شركة ريمات الرياض للتنمية بوصفها الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والممكن الاستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص، في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة في العاصمة.