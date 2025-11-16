شكرا لقرائتكم خبر المملكة تقود إنجازا دوليا باعتماد أول مواصفة عالمية للتمور الطازجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة إنجازا دوليا جديدا يضاف إلى سجلها الريادي في قطاع الأغذية، بعد أن اعتمدت هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius Commission) في دورتها الـ48، التي عقدت خلال الفترة من (10 إلى 14) نوفمبر الحالي بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما، أول مواصفة دولية للتمور الطازجة، خلال مشاركة المملكة في رئاسة مجموعة العمل الدولية المعنية بإعداد المواصفة.

ويجسد هذا الاعتماد العالمي مكانة المملكة القيادية في قطاع التمور، بصفتها أكبر مصدر للتمور في العالم، ويؤكد حضورها المؤثر في صياغة المعايير الدولية التي تسهم في رفع جودة وسلامة الغذاء عالميا، ويبرز الدور الفاعل الذي تضطلع به الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز المنظومة الدولية للمواصفات الغذائية، وتمكين المنتجات السعودية من المنافسة في الأسواق العالمية.

وجرى إعداد المواصفة بالتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة، في إطار التعاون بين الجهات الوطنية المعنية بقطاع التمور، بما يعزز الحضور الدولي للمملكة ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة الصادرات وتعزيز قيمة المنتج السعودي عالميا. وتهدف المواصفة الدولية الجديدة إلى رفع مستوى جودة وسلامة التمور وتيسير تجارتها الدولية عبر وضع معايير موحدة وشاملة تسهم في توحيد المواصفات الغذائية بين الدول الأعضاء، وتعزز موثوقية تداول التمور في الأسواق العالمية. وأكدت «الغذاء والدواء» أن هذا الإنجاز يجسد ما تمتلكه المملكة من خبرات فنية وتنظيمية رائدة في تطوير المعايير والمواصفات الدولية، مشيرة إلى أن اعتماد هذه المواصفة يسهم في دعم تنافسية التمور السعودية وتوسيع انتشارها عالميا، بما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لإنتاج وتجارة التمور.