طيران الرياض تطلق أول هاكاثون أندرويد عالمي لتطوير حلول مبتكرة في قطاع تقنيات السفر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت طيران الرياض، بالشراكة مع مجموعة من الجهات المحلية والدولية، أول هاكاثون عالمي خاص بنظام أندرويد، يهدف إلى ابتكار تجارب سفر ذكية وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الطيران.

تنطلق النسخة الأولى من الهاكاثون بالتعاون مع جامعة جدة، وشركة IBM، وكليات التميّز، والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، حيث يشكل الهاكاثون منصة لتطوير حلول تقنية متقدمة ستُحدث تحولاً في تجربة السفر الذكي، ويمتد الهاكاثون لثلاثة أيام بمشاركة 52 طالبا وطالبة من عدة جامعات حول المملكة موزعين على 13 فريقا، إلى جانب مهندسين وخبراء من جهات محلية ودولية، لتطوير نماذج أولية تعتمد على أحدث تقنيات أندرويد والذكاء الاصطناعي والأجهزة المتصلة.

ويركز الهاكاثون على أربعة مسارات رئيسية تشمل: الصحة والرفاهية، الألعاب والرياضة، التجزئة والتجارة الإلكترونية، والاستدامة، بهدف ابتكار حلول رقمية تعزز راحة الضيوف وتُحسّن تجربة السفر في مختلف مراحلها.

تمتد ريادة طيران الرياض لتشمل تقدير ورعاية المواهب والابتكار، حيث تقدم الشركة جوائز قيمة للفرق الفائزة، وتعمل على تسليط الضوء على الأفكار الواعدة لإمكانية التعاون المستقبلي أو تنفيذ مشاريع تجريبية ضمن منظومتها. كما تشمل مساهمتها تصميم موضوعات الهاكاثون وتحديات الابتكار بما يتوافق مع رؤيتها للتحول الرقمي وتجربة العملاء، إلى جانب توفير الاستضافة والمكان المناسبين والدعم التقني عبر مرشدين وخبراء وإتاحة الموارد التقنية اللازمة.

وتؤكد طيران الرياض التزامها بتمكين الشباب وتطوير المواهب الوطنية عبر مبادرات تربط القطاع الأكاديمي بالصناعي. وفي هذا السياق، صرح أ. أسامة النويصر، نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل المؤسسي: " يُعد هذا الهاكاثون خطوة في بناء مستقبل الطيران، ونسعد بتوحيد هذه الطاقات الواعدة مع شركائنا لابتكار تجارب تُعيد تعريف مفهوم السفر ".

وتعكس هذه المبادرة الدور الاستراتيجي لطيران الرياض في دعم الجيل الجديد من القادة والمبتكرين، وتعزيز الشراكات مع الجامعات الرائدة، لترسخ مكانتها كمركز للابتكار و ريادة صناعة الطيران على المستوى العالمي.

ويُعد هاكاثون أندرويد العالمي دليلاً على التزامها العميق للابتكار وريادة الأعمال التقنية، ويبرز جهودها في تمكين المواهب الوطنية لتطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، ويتماشى هذا الحدث مع أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد معرفي مبتكر، مما يعزز دورها في قيادة التطوير وخلق فرص جديدة للنمو في قطاع الطيران.

من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، تعزز طيران الرياض ريادتها في الابتكار وتطوير قطاع الطيران فهي لا تقتصر على إنشاء منصة لاكتشاف الأفكار الجديدة، بل تعمل أيضا على تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار، وتعكس هذه المبادرة التزام طيران الرياض بـدعم المطورين السعوديين من الطلبة ومنحهم فرص لعرض أفكارهم وبناء حلول عملية تُحدث أثر ملموس في قطاع السفر والخدمات التقنية.