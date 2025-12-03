تابع الان خبر المملكة تتصدر مؤشر الوعي بالملكية الفكرية في السعودية عالميًا لعام 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حققت الملكية الفكرية في السعودية تقدمًا ملحوظًا على المستوى الدولي بعد إعلان نتائج تقرير WIPO Pulse 2025 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي يقيس وعي المجتمعات بأهمية الملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي. وشمل الاستطلاع آراء 35,500 مشارك من 74 دولة حول العالم، مؤكداً مكانة المملكة ضمن الدول الأكثر وعيًا بأثر الملكية الفكرية على الاقتصاد.

وأظهر التقرير أن نسبة الوعي الوطني بأهمية حقوق الملكية الفكرية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار بلغت نحو 80%، ما يضع المملكة في مقدمة الدول عالميًا في هذا المجال. كما سجّلت المملكة نموًا ملحوظًا في وعي الشباب والنساء بأهمية حماية الملكية الفكرية، ما ساهم في رفع متوسط أداء منطقة آسيا والمحيط الهادئ في هذا الجانب.

ويعكس هذا الإنجاز جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تعزيز ثقافة احترام الحقوق الفكرية، وتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى إطلاق مبادرات وطنية لتقليل الانتهاكات وزيادة الامتثال، مما عزز ثقة المستهلك بالمنتجات الأصلية، وأبرز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لحقوق الملكية الفكرية على المجتمع.

ويُعد تقرير WIPO Pulse 2025 مرجعًا دوليًا مهمًا لقياس فهم المجتمعات لحقوق الملكية الفكرية وأثرها في الاقتصاد، ويركز على خمسة محاور رئيسة تشمل: الوعي بالحقوق، وتقييم المستهلك للمنتجات المحمية، وفوائد الابتكار، والثقة بأهمية الملكية الفكرية في تعزيز الاقتصاد.